〈房產〉央行第七波信用管制威力強 預售案客戶流量減且猶豫期也拉長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-06 19:36
高雄建商城安建設在台南善化總銷 20 億元的「明日新城安」建案 5 日拿到建照，並積極展開推案的準備，將成為城安建設由高雄跨向台南的的首案，不過，在台灣央行積極打炒房的消除市場預期措施之下，董事長洪健溥表示，目前預售案來客數下滑，成交數量也縮減，同時，購屋客戶的猶豫期也拉長。
洪健溥是在今 (6) 日在高雄文化中心案「新文化城安」、南科善化市中心案「明日新城安」兩案獲美國 Fitwel 全球最高三星認證援證後，對預售案市場現況提出說明。
洪健溥指出，房屋預售案成交價，由實價登錄都能查到，相當透明，在第七波台灣央行祭出信用管制措施至今，整體買氣確實有受到影響，周來客數、實際成交數都出現下滑，且在買方洽談後的猶豫期也拉長許多。但城安對市場現況認為所受影響並不大，且將陸續推出新案登場。
城安建設在高雄文化中心案「新文化城安」總 22 億元、南科善化市中心案「明日新城安」估計總銷也達 20 億元，雙雙獲美國 Fitwel 全球最高三星認證，並在 今天授證，美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 專程來台，授予最高三星認證證書。。
Fitwel 國際健康建築認證系統，由美國疾病預防控制中心（CDC）、美國總務署（GSA）共同推出。透過 7 項指標定義，包括降低病毒傳播風險、提升住戶運動動機、療癒住戶心靈、全齡與通用設計、重視住戶安全、提倡健康飲食、凝聚社區健康意識等。同時，在 Fitwel 的受理認證案中，約僅有 5% 的受理案件獲三星認證。
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