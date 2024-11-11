中國半導體指數升近3年高點 台積電停止出貨讓投資人押寶技術加速發展
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 23:10
中國半導體指數周一 (11 日) 飆升至近 3 年高點，投資人押注美國叫停台積電 (2330-TW)(TSM-US) 向中國客戶出貨先進晶片的命令，可能加速中國推動技術獨立的進程。
根據路透周日報導，台積電將從周一起暫停向部分中國客戶出口某些精密晶片，此前該公司收到美國商務部對這些產品實施出口限制的信函。
分析人士表示，儘管此舉可能會給參與設計人工智慧 (AI) 加速器和圖形處理器 (GPU) 晶片的中國公司帶來一些短期痛苦，但也可能會讓中國本土晶片製造業受惠，因為企業將別無選擇。
中國中証半導體指數 (CSI Semiconductor Index)() 周一飆升逾 6%，創自 2021 年 12 月 20 日以來新高。與此同時，CSI 集成電路指數 (CSI Integrated Circuits Index) 同日上漲 5%，中國最大的晶片代工廠和台積電的主要替代選擇中芯國際 (00981-HK) 的股價漲逾 3%。
中國券商信達證券在周日發布的一份報告中表示，這一轉變可能導致供應鏈重組，提高國內生產能力需求，並鼓勵半導體設備和材料的技術進步。
自美國對華為技術公司實施制裁以及限制輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等公司向中國銷售最先進晶片以來，多家中國科技公司和晶片設計公司一直在努力開發自己的先進處理器。
全球合約晶片製造領導者台積電稱，中國在第三季占其收入的 11%。美國已對台積電 7 奈米或更先進的晶片實施出口限制。
中芯國際是中國唯一具有生產 7 奈米製程節點晶片能力的代工廠，並在為華為最新智慧手機 (如 Mate 60 和 Pura 70) 製造晶片方面發揮重要作用。
中芯國際此前曾在美國制裁完全實施之前，從艾司摩爾 (ASML-US) 和應用材料 (AMAT-US) 等供應商那裡累積先進的晶片製造設備。
然而，美國的出口管制讓中芯國際難以擴大生產，因為購買先進晶片製造所需設備受到限制，而國內替代品尚未達到所需的發展水準。
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