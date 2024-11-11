中國半導體指數升近3年高點 台積電停止出貨讓投資人押寶技術加速發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 23:10

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中國半導體指數周一 (11 日) 飆升至近 3 年高點，投資人押注美國叫停台積電 (2330-TW)(TSM-US) 向中國客戶出貨先進晶片的命令，可能加速中國推動技術獨立的進程。

根據路透周日報導，台積電將從周一起暫停向部分中國客戶出口某些精密晶片，此前該公司收到美國商務部對這些產品實施出口限制的信函。

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分析人士表示，儘管此舉可能會給參與設計人工智慧 (AI) 加速器和圖形處理器 (GPU) 晶片的中國公司帶來一些短期痛苦，但也可能會讓中國本土晶片製造業受惠，因為企業將別無選擇。

中國中証半導體指數 (CSI Semiconductor Index)() 周一飆升逾 6%，創自 2021 年 12 月 20 日以來新高。與此同時，CSI 集成電路指數 (CSI Integrated Circuits Index) 同日上漲 5%，中國最大的晶片代工廠和台積電的主要替代選擇中芯國際 (00981-HK) 的股價漲逾 3%。

中國券商信達證券在周日發布的一份報告中表示，這一轉變可能導致供應鏈重組，提高國內生產能力需求，並鼓勵半導體設備和材料的技術進步。

全球合約晶片製造領導者台積電稱，中國在第三季占其收入的 11%。美國已對台積電 7 奈米或更先進的晶片實施出口限制。

中芯國際是中國唯一具有生產 7 奈米製程節點晶片能力的代工廠，並在為華為最新智慧手機 (如 Mate 60 和 Pura 70) 製造晶片方面發揮重要作用。