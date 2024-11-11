國際油價走跌 中國刺激措施未能提振投資人情緒

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 20:50

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國際油價周一 (11 日) 走軟，因為中國刺激計畫讓尋求這個全球第二大石油消費國燃料需求成長的投資人失望，與此同時美元小幅走高。

截稿前，明年 1 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.45%，至每桶 72.80 美元；今年 12 月交割的西德州原油期貨下跌 1.63%，至每桶 69.24 美元。兩大基準油價上周五均跌逾 2%。

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與此同時，美元指數上漲 0.44% 至 105.35，交易員靜待本周即將出爐的關鍵通膨數據，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾等官員的談話。

美元走強讓以美元計價的大宗商品 (如石油) 對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，因此往往讓油價承壓。

根據上周六公布的數據，中國 10 月消費者物價指數 (CPI) 增速為 4 個月來最慢，而同月生產者物價指數 (PPI) 通縮加劇，儘管中國政府加大經濟刺激措施力道支撐疲軟的經濟。

經紀公司 XM 市場分析師 Achilleas Georgolopoulos 表示：「中國通膨數據再次疲軟，市場擔心通貨緊縮，特別是隨著生產者物價指數的年度變化進一步跌至負數區域…… 中國經濟勢頭仍然消極。」

石油經紀商 PVM 分析師 Tamas Varga 表示，最新的刺激措施不會恢復中國的石油需求成長或原油進口。他稱，上周美國總統大選後，注意力正慢慢轉回基本面。

另外，對美國墨西哥灣颶風「拉斐爾」(Rafael) 可能造成供應中斷的擔憂減弱後，油價也有所回落。

據海上能源監管機構稱，周日美國墨西哥灣逾四分之一的石油和 16% 的天然氣產量仍處於停產狀態。

展望未來，也有人擔心在川普新政府的領導下，美國的石油和天然氣產量可能會上升，儘管分析師表示，2025 年的產量預測不太可能改變。

Evans Energy 分析師 Tim Evans 在一份報告中表示：「我們認為，在石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 已打算在 2025 年才逐步提高產量目標之際，生產商可能會對增加美國的供應三思而後行。