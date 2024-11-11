中國電商Temu、Shein越南發展受阻 不註冊就面臨封鎖命運

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 19:30

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根據路透周一 (11 日) 報導，越南政府表示，中國線上零售商 Shein 和拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 需要在 11 月底前完成註冊，否則這兩家公司將面臨自家網路平台或應用程式遭封鎖的命運。

報導指出，越南政府和當地企業對中國線上平台的大幅折扣對當地市場的影響表示擔憂，與此同時還擔心假貨販售的問題。

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越南工貿部副部長 Nguyen Hoang Long 上周末在一次政府會議上表示，商務部已與 Shein 和 Temu 就許可問題進行合作。

他在一份聲明中表示：「在商務部發出通知後，如果這些平台不遵守，工業和貿易部將與相關機構協調實施技術措施，例如封鎖應用程式和網站。」

對此，Shein 回應說會致力遵守越南法律規範，並且在此事上與當局密切合作；Temu 並未立即回應置評請求。

據了解，越南允許不超過 100 萬越南盾 (40 美元) 的進口商品免增值稅。越南財政部表示，受益於此稅收減免的大多數商品都是透過電子商務平台進口的，當局正在考慮終止這筆稅收減免。

Temu 和 Shein 在其他地方也面臨越來越多的審查和法律挑戰。上個月，印尼要求蘋果 (AAPL-US) 和 Google(GOOGL-US) 在其應用商店中封鎖 Temu，以保護小商家免受超廉價商品的競爭。

Google、淡馬錫 (Temasek) 和 Bain & Company 上周發布的一份報告顯示，越南電子商務市場今年成長了 18%，規模達到 220 億美元，是東南亞第三大電子商務市場，僅次於印尼和泰國。