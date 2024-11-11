傳亞馬遜正在開發物流司機專用智慧眼鏡 縮短貨物配送時間

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 20:17

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不過知情人士稱，這款智慧眼鏡可能因實際功能或財務等其他原因無法如期問世，或者被無限期延後推出，需要花數年時間來完善也不一定。

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對於上述消息，亞馬遜發言人僅表示正在替物流司機創造更好的送貨體驗，並未對可能的產品藍圖發表評論。

據了解，Amelia 其中一個鏡片上鑲嵌一個小螢幕，除了能提供司機送貨路線外，還能拍攝送貨到府的照片，作為客戶收到貨物的證明。

不過這項技術仍處在開發階段，亞馬遜在一些開發方面遇到困難，眼鏡電池要能持續 8 小時、重量輕盈且配戴無負擔相當不容易，另外收集每棟房子 、人行道、街道等完整數據還要幾年時間。

不只如此，眼鏡配戴舒適度也是一個問題，司機長時間配戴可能會不舒服、分心，還有美觀的問題，而且部分司機已經戴眼鏡，要再戴上智慧眼鏡可能是一個難點。

然而，亞馬遜大部分物流團隊都是由外部公司組成，這意味著亞馬遜可能會要求配戴智慧眼鏡作為外包合約的一部分。

亞馬遜第三季運輸成本攀升 8%，達到 235 億美元。

據了解，配送成本最高昂的地方通常是物流的最後一哩路，由於在社區內送貨不僅要花費大量人力，貨車的燃料成本也提升。根據統計，一件產品出貨到客戶家門口，有一半的成本都在這最後一哩路上。

因此亞馬遜現在把目光放在這最後一哩路。據悉，這款物流司機的眼鏡是基於該公司 Echo Frames 智慧眼鏡開發，後者能收聽音訊也能使用語音助手 Alexa。