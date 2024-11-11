傳亞馬遜正在開發物流司機專用智慧眼鏡 縮短貨物配送時間
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 20:17
路透周一 (11 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在替物流司機開發代號為「Amelia」的智慧眼鏡，鏡片能提供司機沿途送貨地點路線導航，標示出電梯位置、繞過大門或看門狗等方向路線，節省送貨時間讓貨物更順暢且有效率送到客戶手上，不用再依賴手持設備定位系統找路。
不過知情人士稱，這款智慧眼鏡可能因實際功能或財務等其他原因無法如期問世，或者被無限期延後推出，需要花數年時間來完善也不一定。
對於上述消息，亞馬遜發言人僅表示正在替物流司機創造更好的送貨體驗，並未對可能的產品藍圖發表評論。
據了解，Amelia 其中一個鏡片上鑲嵌一個小螢幕，除了能提供司機送貨路線外，還能拍攝送貨到府的照片，作為客戶收到貨物的證明。
不過這項技術仍處在開發階段，亞馬遜在一些開發方面遇到困難，眼鏡電池要能持續 8 小時、重量輕盈且配戴無負擔相當不容易，另外收集每棟房子 、人行道、街道等完整數據還要幾年時間。
不只如此，眼鏡配戴舒適度也是一個問題，司機長時間配戴可能會不舒服、分心，還有美觀的問題，而且部分司機已經戴眼鏡，要再戴上智慧眼鏡可能是一個難點。
然而，亞馬遜大部分物流團隊都是由外部公司組成，這意味著亞馬遜可能會要求配戴智慧眼鏡作為外包合約的一部分。
報導指出，亞馬遜多年來一直致力開發內部配送網路，包括航空、長途貨運、郊區物流倉庫。想透過這些舉措減少對快遞公司優比速 (UPS)(UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 的依賴，不僅加快配送速度也達到削減開支的目的。
亞馬遜第三季運輸成本攀升 8%，達到 235 億美元。
據了解，配送成本最高昂的地方通常是物流的最後一哩路，由於在社區內送貨不僅要花費大量人力，貨車的燃料成本也提升。根據統計，一件產品出貨到客戶家門口，有一半的成本都在這最後一哩路上。
因此亞馬遜現在把目光放在這最後一哩路。據悉，這款物流司機的眼鏡是基於該公司 Echo Frames 智慧眼鏡開發，後者能收聽音訊也能使用語音助手 Alexa。
亞馬遜的 Echo Frame 銷量一直令人失望，有知情人士透露去年年底發布的最新一代產品在亞馬遜的銷售量不到 1 萬台。不過該公司正在開發的嵌入式螢幕也打算用在下一代 Echo Frame，預料最快會在 2026 年第二季推出。
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