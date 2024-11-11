高盛：美國大選後避險基金湧入銀行股 拋售綠能股
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-11 21:10
根據高盛 (Goldman Sachs) 的一份報告，投資人對川普勝選作出反應，避險基金上周以 3 年來最快速度搶購銀行股，同時做空可再生能源發電企業。
根據上周五的報告，營行和交易公司等金融股市高盛機構經濟交易部門上周最受歡迎和淨買入最多的板塊。
雖然報告沒有具體提到那些地區的銀行最受矚目，但該機構同日發出的另一份報告稱，美國銀行將受惠。
根據另一份報告，許多人認為隨著川普勝選，監管力道將有所放鬆，金融股預料將提振，而金融公司也可望受惠期中的稅制改革。
高盛在這份報告中補充說：「美國金融類股的倉位有進一步上升的空間，避險基金目前在這類股的倉位處於歷史低點。」上周川普勝選的消息傳出後，美國銀行股比前一天收盤上漲 11.1%。
高盛在第一份報告中稱，銀行股以及提供消費金融、資本市場和金融服務的公司領漲，預料股價成長可期。
看漲的押注主要集中在美股，但也包刮亞洲開發中市場的股票。而歐洲方面，避險基金退出空頭部位，增加多頭部位。
此外高盛還在報告中提到，公用事業類股 4 周來首次出現淨拋售，幾乎完全是由於賣空推動。據了解，獨立電力和可在生電力生產商被拋售最多，避險基金做空美國公用事業的比例為 2 比 1。
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