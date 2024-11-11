南韓散戶擁抱美股 持有超千億美元 最愛大型科技股及槓桿ETF

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-11 18:30

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數據顯示，由於對大型科技股和槓桿型 ETF 的興趣日益濃厚，南韓散戶投資者首次將其持有的美國股票增至超過 1000 億美元。

根據南韓證券存管機構 Korea Securities Depository 數據，截至 11 月 7 日，南韓散戶持有的美國股票總計價值 1014 億美元。比去年全年增長 64%。

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南韓股市是今年全球表現最差的市場之一，KOSPI 今年以來跌約 5.17%，相較之下，美股一路上漲，標普 500 指數今年迄今漲約 26.1%，這讓更多南韓散戶更願意直接投資美國股票，以尋求更高的報酬。

儘管南韓當局努力透過加強企業實踐來重振當地股市，但截至 2024 年，南韓散戶已淨售出價值 4.4 兆韓元 (32 億美元) 的權值股股票。

南韓散戶美股投資首選，則是加密貨幣和科技股等波動性行業的資產。存管數據顯示，截至上周，南韓投資者最受歡迎的股票是特斯拉 (TSLA-US)，個人持有的股票總額為 167 億美元。交易員還持有 138 億美元的 Nvidia (NVDA-US) 股票、46 億美元的蘋果 (AAPL-US) 股票和 36 億美元的微軟 (MSFT-US) 股票。