比特幣飆破8.1萬！近7成幣圈支持議員當選 美媒：已有業者籌資備戰2026期中選舉

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-11 14:55

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (11) 日稍早首度突破 8.1 萬美元大關，主要受惠於支持數位資產的川普以及對加密貨幣友好國會議員的陸續當選，專家最新指出，近七成幣圈支持的候選人在美國國會選舉中勝出，對加密貨幣示好的川普也在國會和政府中找到新盟友。

統計數據顯示，加密貨幣產業花費 1.3 億美元 (約台幣) 資助的 58 名國會議員中有 40 位當選，FairShake 加密貨幣集團成為今年大選最大的超級政治行動委員會，他們募資總額超過 2 億美元，其中 1.3 億用於 58 名國會議員的競選，這些資金主要來自 Coinbase、Andreessen Horowitz 和 Ripple 等加密貨幣巨頭，《華盛頓郵報》(下稱華郵)稱本次大選彰顯該產業快速竄升的政治影響力。

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儘管資助金額龐大，加密貨幣資助者的行動策略卻很隱秘，以俄亥俄州現任民主黨參議員 Sherrod Brown 和共和黨參議院候選人 Bernie Moreno 的競爭為例，現任的 Brown 是監管數位金融的參議院銀行委員會主席， 對加密貨幣一直持懷疑態度。

Fairshake 為了將 Brown 拉下台，資助了他的對手 4100 萬美元，但不想讓選民看出意圖，因此廣告投放只聚焦在 Moreno 對移民和就業的付出上。

今年大選 Fairshake 之所以如此聚焦在參議院選舉，是因為加密貨幣友好型立法「21 世紀金融創新和技術法案」(FIT21) 今年稍早在眾議院起草並通過，卻在民主黨領導的參議院受到重重阻力，並因此擱置。

若 FIT21 立法通過，美國證交會 (SEC) 對加密貨幣的監管權便會削弱，並將更多責任轉移至商品期貨交易委員會(CFTC)。

但 2024 年選舉不是結束，而是開始，Fairshake 隨即宣佈已為 2026 年期中大選籌資 7800 萬美元，包括來自 Coinbase 的資助。Coinbase 不光支持候選人，還將觸角伸向選民，該公司資助的組織「和加密貨幣站在一起 (Stand With Crypto)」就致力於遊說選民接受並支持加密貨幣交易。

加密貨幣產業在今年美國大選的投入是巨大的，尤其是還需雙面押注。Fairshake 及其兩個附屬機構，也就是專門資助共和黨的「捍衛美國就業」和支持民主黨的「保護進步」，在首次選舉資助時就已成為涵蓋競選活動的方方面面， 並致力於成為最主要的金主，像是向西維吉尼亞州州長 Jim Justice 的競選投入約 340 萬美元，為阿拉巴馬州的民主黨人 Shomari Figures 投入近 290 萬美元。

大型加密貨幣企業正透過高成本的遊說活動，試圖改變聯邦法律，這一行動觸及美國政治多個層面，過去四年至少花費 1.49 億美元來阻止嚴格的監管措施，並支持他們國會盟友的選舉，同時攻擊被視為威脅的立法者。

根據華郵分析的文件及 OpenSecrets 和 Public Citizen 兩家監督金錢政治的機構提供的數據，自 2021 年以來，加密貨幣產業在國會山莊投入超過 6000 萬美元來制定聯邦政策，遊說活動促使眾議院推進 FIT21，這是國會兩黨通過的首部關於加密貨幣的重要立法。FIT21 將部分聯邦加密貨幣監管權 SEC 轉移到 CFTC，後者被認為權力更小且資金不足，對行業更友好。

分析顯示，過去兩次大選中加密貨幣領域的高管、投資人、甚至員工捐贈的政治獻金高達 9000 萬美元，且這一數字恐被低估，因聯邦競選財務法未要求部分非盈利組織披露收入來源。

FIT21 雖由眾議院提出，但加密貨幣的說客和大都來自加密貨幣公司法務部門的律師們承認自己深度參與了 FIT21 的起草，替加密貨幣公司簡化、甚至刻意忽視許多法務流程，其中包括早先必須提供給客戶的財務披露可以適當放寬，同時將投資者的申訴時間縮小到了極短的範圍內。這些條款保障公司的權益，卻使投資者在交易時面臨更大的風險。

但幣圈與政府密切互動引起消費者監管機構的警覺，他們擔心監管漏洞，更擔心這些漏洞究竟為包括加密貨幣在內的金融機構提供多少機會，眾議院金融服務委員會的民主黨人示警稱 FIT21 將加密貨幣領域完全放置在「特權」結構下，加密貨幣公司將被允許完全忽視其他公司必須遵守的許多法遵規定。

民主黨許多批評者將當前情況與 2008 年金融危機相提並論，當時國會未能阻止幾家大銀行承銷高風險抵押貸款，金融危機和隨後的衰退導致約 600 萬人失去家園，美國政府花費數兆美元幫助國家擺脫困境。