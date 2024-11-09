瑞銀概述2025-2027美國經濟前景：好壞參半但謹慎樂觀 Fed會繼續降息
鉅亨網編譯許家華 2024-11-09 09:04
瑞銀發布最新《全球經濟展望》報告，其中概述 2025 年至 2027 年美國經濟前景好壞參半但謹慎樂觀，其影響因素包括預期的財政變化、關稅和不斷變化的政治格局。
UBS 分析，由於共和黨可能控制白宮和國會，預計 2017 年《減稅和就業法案》將延續，同時對中國進口商品的關稅將增加，這將對經濟增長、通膨和就業產生影響。UBS 預測，經濟增長將在初期出現小幅放緩，非農就業人數增長將從 2023 年的每月超過 20 萬人減少至 2025 年 9 月的每月 14.8 萬人。
儘管如此，通膨預計將在 2025 年進一步放緩，從而使聯邦公開市場委員會（FOMC）繼續降息。UBS 分析師指出，FOMC 的應對措施將十分謹慎，特別是在 2026 年新關稅逐步實施的情況下，並強調「FOMC 對關稅的反應遠比簡單的敘述要複雜得多」。
報告還指出，財政策影響預計在 2026 年生效，可能導致該年第四季度 GDP 增長減少約 0.1 個百分點，主要是因為關稅抵消了任何財政刺激的效應。UBS 預見到，隨著關稅影響和稅收政策不確定性逐漸減少，經濟將在 2027 年加速增長。
然而，高額赤字仍然是一大擔憂，UBS 強調「經濟輪廓的起伏將取決於如財政策的時機和人口變化等不可預測的因素」。報告最後以數據支持其預測，指出經濟環境的複雜性，並呼籲進一步討論這些因素在未來幾年中的相互作用。
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