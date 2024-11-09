瑞銀概述2025-2027美國經濟前景：好壞參半但謹慎樂觀 Fed會繼續降息

鉅亨網編譯許家華 2024-11-09 09:04

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瑞銀發布最新《全球經濟展望》報告，其中概述 2025 年至 2027 年美國經濟前景好壞參半但謹慎樂觀，其影響因素包括預期的財政變化、關稅和不斷變化的政治格局。

UBS 分析，由於共和黨可能控制白宮和國會，預計 2017 年《減稅和就業法案》將延續，同時對中國進口商品的關稅將增加，這將對經濟增長、通膨和就業產生影響。UBS 預測，經濟增長將在初期出現小幅放緩，非農就業人數增長將從 2023 年的每月超過 20 萬人減少至 2025 年 9 月的每月 14.8 萬人。

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儘管如此，通膨預計將在 2025 年進一步放緩，從而使聯邦公開市場委員會（FOMC）繼續降息。UBS 分析師指出，FOMC 的應對措施將十分謹慎，特別是在 2026 年新關稅逐步實施的情況下，並強調「FOMC 對關稅的反應遠比簡單的敘述要複雜得多」。

報告還指出，財政策影響預計在 2026 年生效，可能導致該年第四季度 GDP 增長減少約 0.1 個百分點，主要是因為關稅抵消了任何財政刺激的效應。UBS 預見到，隨著關稅影響和稅收政策不確定性逐漸減少，經濟將在 2027 年加速增長。