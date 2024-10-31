GDP穩健和降息加持美股！瑞銀CIO看好明年標普500漲至6600點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-31 13:42

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昨 (30 日) 晚公佈的美國第三季度 GDP 年增 2.8%，繼第二季度增長 3% 之後，又呈現一個表現穩健的季度。雖該數據與市場預期基本一致，市場反應有限。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，GDP 穩健增長和美聯儲降息的背景，有望為金融市場帶來支撐，持續看好美國基本面前景有利風險資產，並預計標普 500 指數或將在 2025 年底前上漲至 6600 點，將美國股票評為 “具吸引力”。

瑞銀 (CIO) 認為，從細項來看，消費是拉動 GDP 的主要增長點，季環比折年率增長 3.7%。其中商品消費支出尤其強勁，環比折年率增長 6.0%，服務消費支出增長 2.6%。不過，實際商品消費帶來的增長貢獻並沒有這麼多，主要是因為三季度製造業產出偏弱。和上一季度相比，商品進口增加以及私人庫存下滑是三季度 GDP 環比折年率下降的主要原因。

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固定投資低迷，僅增長 1.3%，為 22 年第四季度以來的最低水準。住宅投資和非住宅投資均為負值，但設備投資保持強勁，增長達到 11.1%。國防開支增長 14.9%，對 GDP 增長率的貢獻率為 0.5 個百分點。

PCE 平減指數放緩至 1.5%，而剔除食品和能源的核心 PCE 指數為 2.2%。瑞銀預計這足以讓美聯儲在即將舉行的 FOMC 會議上繼續降息。經濟的穩健增長和美聯儲降息的大背景有望為金融市場帶來支撐。

距離美國總統大選僅剩一周，市場已進入最後衝刺階段，不過結果仍然難以預測。最新的民意調查顯示，在一些關鍵搖擺州，兩位候選人的支持率不相上下，儘管最近幾周預測市場上特朗普獲勝的幾率有所上升。

鑒於潛在的重新計票和法律爭議，大選可能要待 12 月 11 日各州宣佈選舉人團投票結果後才知分曉。但大選一旦塵埃落定，瑞銀認為基本面應重新佔據主導地位，並決定市場走向。

美國經濟擴張似乎可持續。週二發佈的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，9 月份職位空缺降至 740 萬，低於市場預期和 8 月份的 790 萬，為 2021 年 1 月以來的最低水準。美國勞動力市場不再顯得過熱，但仍然相當具韌性。同時，昨晚公佈的第三季度美國 GDP 表現仍然穩健，核心 PCE 平減指數為 2.2%。總體而言，最近的數據表明美國經濟比之前想像的更強勁，而通脹廣泛回落的趨勢不變。

美聯儲或將繼續推進政策寬鬆週期。聯邦公開市場委員會（FOMC）將在美國大選日後一天召開會議，並於 11 月 7 日公佈政策利率決議。隨著美國央行的政策立場繼續轉向中性，美聯儲官員近期的評論表明本次議息會議仍有可能降息 25 個基點。瑞銀預計今年後續或將降息 50 個基點，2025 年或將進一步下調政策利率 100 個基點。美聯儲在非衰退時期降息歷來對股票有利。

科技企業三季度財報或繼續提示支援人工智能（AI）增長。谷歌母公司 Alphabet 在週二收盤後為大型科技公司的財報季拉開帷幕，其雲計算業務實現了 35% 的同比營收增長，營運利潤率達到 17% 的穩健水準。該公司還將其 2024 年的資本支出指引從之前預測的 480 億美元上調至 510 億美元。微軟、Meta、亞馬遜和蘋果將在接下來的兩天內跟進公佈季報。

一些知名半導體公司的初步業績顯示，AI 需求健康且可持續，預計這將繼續推動未來幾年的增長。瑞銀相信，大型科技公司今年和明年的資本支出將有利於 AI 行業的發展。