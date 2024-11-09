〈熱門股〉特斯拉概念股聯嘉搭「美國優先」順風車 周線翻紅

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-09 09:09

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川普再度贏得美國總統大選，「美國優先」將是未來施政主軸，車用 LED 模組及元件大廠聯嘉 (6288-TW) 做為特斯拉電動皮卡 CyberTruck 的前車燈模組供應商，近年來積極在美國產線擴增，本周股價逢高壓回，但周線仍收紅，聯嘉表示，未來獲利潛力值得期待。

聯嘉長期作為特斯拉車燈的供應商之一，也是電動皮卡 CyberTruck 的前車燈模組供應商，聯嘉表示，在密西根的廠區成功轉型，新訂單持續湧入，新專案也開始出貨，營業利益持續上升。

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另一方面，聯嘉近期宣布將攜手美商朗訊，開發軟硬體一體化的解決方案，協助客戶建構分散式邊緣運算中心，搶進起飛的 AI 版圖，挹注營運新動能可期。