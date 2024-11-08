兆豐銀統籌元太及子公司120億元聯貸今簽約 超額認購1.83倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 20:56

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兆豐銀行主辦元太科技工業 (股) 公司、元瀚材料 (股) 公司、中外古今 (股) 公司暨 E Ink Corporation 新臺幣 120 億元聯貸案已圓滿籌組完成，今 (8) 日辦理簽約，典禮由兆豐銀行董事長董瑞斌及元太科技董事長李政昊共同出席主持。

本聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理行、合作金庫及華南銀行共同統籌主辦並擔任文件管理行，另邀集 14 家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達新臺幣 220 億元，超額認購 1.83 倍，顯示金融同業對元太科技及其子公司之未來發展深具信心。本聯貸案除將元太科技相關 ESG 指標納入聯貸授信條件，鼓勵公司為永續發展盡一份心力外，在聯貸簽約典禮中首見運用元太科技相關電子紙產品，展現無紙化之運用，充分說明公司致力於環境保護之付出及成就。

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元太科技成立逾 32 年，為全球電子紙技術領導廠商，應用涵蓋電子書閱讀器、電子標籤、電子紙筆記本、數位看板等，113 年 1~8 月合併營收為 193.92 億元，年增 3.06%，受惠於消費產品市場需求回溫，終端市場反應優於預期，又因應電子紙走向彩色化、大型化，預計將為營運注入新的動能。面對全球淨零碳排的永續目標，元太科技持續在電子紙顯示技術精進開發，朝向更節能的目標邁進。