〈熱門股〉富鼎搭鴻家軍熱潮 周漲24%創近一年高

隨著鴻海 (2317-TW) 帶領鴻家軍群起上攻，富鼎 (8261-TW) 本周在買盤青睞下，最高一度衝上 102 元、重返百元俱樂部，終場收在 99 元，周漲幅高達 23.75%，成交量達 5.96 萬張，是上周 1,805 張的數十倍。