〈熱門股〉富鼎搭鴻家軍熱潮 周漲24%創近一年高
鉅亨網記者魏志豪台北 2024-11-09 11:29
隨著鴻海 (2317-TW) 帶領鴻家軍群起上攻，富鼎 (8261-TW) 本周在買盤青睞下，最高一度衝上 102 元、重返百元俱樂部，終場收在 99 元，周漲幅高達 23.75%，成交量達 5.96 萬張，是上周 1,805 張的數十倍。
鴻海近期傳出拿下眾多 AI 伺服器訂單，也帶領旗下鴻家軍包括鴻準 (2354-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 分別搶佔散熱與 CPO 商機，富鼎也透過中低壓功率元件切入散熱與電源大廠，今年就受惠客戶需求增加，業績已成長數倍。
展望後市，業界多看好，隨著輝達下世代晶片功耗更高，對散熱需求只增不減，富鼎也可望續搭散熱商機，帶動相關業績續揚，此外，隨著現階段 GPU/CPU 效能大躍進，功率元件也逐步走向高整合型 DR MOS，富鼎也正攜手夥伴共同開發，瞄準下世代商機。
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