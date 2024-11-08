普丁說話了：已準備好和川普談烏克蘭戰爭

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-08 10:31

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俄羅斯總統普丁周四（7 日）在參加智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第 21 屆年會全會時祝賀川普當選美國總統，並表示他已準備好與這位美國新領導人討論烏克蘭戰爭。

普丁周四表示，如果西方國家領導人表現出主動性，他願意恢復與他們接觸。他說，川普在競選期間有關烏克蘭戰爭的表態，值得關注，這是他首次就川普重掌白宮發表評論。

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「在我看來，有關恢復與俄羅斯關係、幫助結束烏克蘭危機的願望，值得關注。」普丁表示，「我一直說，我們將與任何得到美國人民信任的國家元首合作」。

普丁沒表示準備在俄烏問題上做出讓步，但他一再表示，願意舉行會談。

據俄羅斯官方通訊社《塔斯社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四表示，不排除川普和普丁在美國總統就職典禮前舉行會談的可能性，但目前還不清楚雙方舉行會談的時間點與形式。

川普則表示，自從贏得總統選戰以來，還沒跟普丁交談過，不過「我認為我們會對話」。

他還說，他已經跟烏克蘭總統澤倫斯基談過，但他拒絕透露通話細節。

從競選期間川普的表態來看，他對維持美國對烏克蘭的援助沒有太多熱情。此前，川普已經承諾過，一上任「將在 24 小時內結束烏克蘭戰爭」。

據《華爾街日報》周三披露，川普團隊內部已經提出一個初步方案，該方案的核心部分是烏克蘭承諾至少 20 年內不加入北約（NATO），作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器，以對抗俄羅斯的進攻。

根據上述計畫，前線將基本鎖定，俄烏雙方將設立一個 800 英里的非軍事區。目前還不清楚由誰來管理這片土地。

川普團隊的一名顧問表示，維和部隊不會包括美國軍隊，也不會來自美國資助的國際機構，例如聯合國。

「我們可以提供訓練等支持，但會讓歐洲人承擔維和職責。我們不會派美軍去維持烏克蘭的和平，也不會為此買單。讓波蘭人、德國人、英國人和法國人去做吧。」一名川普團隊成員說。