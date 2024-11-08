川普2.0關稅報復出招？財部推演3種路徑 估美國使出「七傷拳」也會自傷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 19:52

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財政部今（8）日記者公布 10 月貿易進出口統計，統計處長蔡美娜今對美國大選發表評論，她將川普 1.0 對比川普 1.0 提出三點可參考的「路徑」，認為台灣或將因轉單效應而受益，若川普 2.0 提出關稅報復，全球消費意願受影響，造成全球經濟動盪，但料川普也會適度衡量使出「七傷拳」是否也會自傷。

針對美國總統大選後的對台影響，蔡美娜表示，目前對於川普政府只能有概略想法，川普高票當選、且共和黨全面執政，但因明年 1 月 20 日才就職，尚有一段時間，屆時才確知其「選舉語言」是否確能落實，目前還有待觀察。但若展開關稅報復，相信也會評估「七傷拳」是否會傷到美國自己。

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蔡美娜以川普 2.0 相比川普 1.0，川普 1.0 對中國採取關稅戰係有史可鑑，事後對比，有一些可參考的影響路徑，發現以下 3 點：

第一，廠商為因應關稅風險，多會提前兩三個月進出口，以降低損失。

第二、受關稅戰打擊的一方，往往會讓競爭對手受益，是以參考過往經驗，台灣業者可望因轉單受益。

第三、全球供應鏈或將再重組，使台商加速回流。