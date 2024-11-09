台積電斷供大陸7奈米以下製程？知情人士：目前只要求企業配合核查投片資質

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-09 07:30

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市場傳出台積電 (TSM-US) (2330-TW) 下周起將暫停向大陸所有 AI 晶片客戶供應 7 奈米以下技術的消息，台積電周五（8 日）表示，不評論市場傳聞，強調台積電作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

據《科創板日報》周五報導，大陸兩家可能採購台積電 7 奈米代工服務的 AI 晶片公司，都表示不予置評，但一家中國國產算力晶片企業股東人證實了媒體提及的部分情況。

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上述人士表示，今天（8 日）不只是台積電，三星也向他所投資的企業發送了郵件，稱其均在核查所有客戶的投片資質。

該人士強調，實情並非網傳的 11 月 11 日起切斷向客戶供應 7 奈米代工，而是要求配合核查。

「不過三星那邊給企業透露的消息是，接下來很可能要禁止，但具體禁止哪些範圍的產品，還要等待通知。」上述消息人士如是稱。

若後續相關禁令生效，關於其影響範圍，有大陸半導體投資人士表示，短期 AI 晶片企業只能按照新的規定，把晶片重新設計到更低一個檔次，降低算力密度；中期就看本土晶圓供應商先進製程產能良率提升和產能擴張情況，以及先進封裝良率和擴產情況；更長期還要看上游設備材料的突破進度。

上述投資人士說，幾家 AI 晶片企業原本計劃的上市節奏，可能會被打亂。

一家晶片行業資深從業者指出，台積電此前已明確表態，只能為客戶公司的自研項目流片（試產），而不能為（客戶）從其他企業獲得的項目流片。「這是因為台積電不可能不考慮規避美國制裁的風險。」