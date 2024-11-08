威宏-KY淡季不淡 調整產品組合生產策略 Q3 EPS 2.09元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 17:03

‌



運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (8) 日公布最新財報 2024 年第三季稅後純益 1.4 億元，單季每股純益 2.09 元，2024 年前三季稅後純益 5.66 億元，年增 15.5%，每股純益 8.47 元；威宏表示，第三季為傳統品牌開發季度，但公司透過調整產品組合生產策略，推升營運表現維持高檔表現，呈現淡季不淡走勢。

柬埔寨為威宏未來重點發展區域，旗下子公司威保主要生產運動手套護具等週邊配件，目前規劃承租廠房於今年年底前擴增產線至 15 條，而自有廠房最快 12 月落成，待明年初通過客戶驗廠認證後正式放量生產，預期歐洲冠軍聯賽等足球盛事有利足球熱潮延續，推升運動護具及相關裝備訂單進一步穩定挹注。

‌



威宏 - KY2024 年第三季營收 22.67 億元，毛利率 19.93%，季減 3.38 個百分點，年減 1.03 個百分點，稅後純益 1.4 億元，季麙 43.47%，年減 38%，單季每股純益 2.09 元。

威宏 - KY2024 年前三季營收 63.11 億元，毛利率 21.19%，年增 1.1 個百分點，2024 年前三季稅後 5.66 億元，年增 15.5%，每股純益 8.47 元。

隨運動產業庫存回落至安全水位，加上民眾運動風潮延續，帶動終端品牌廠訂單穩定挹注。根據美國高爾夫基金會 (NGF) 統計顯示，今年 1-8 月美國高爾夫下場數年增 1.4%，預期該產業將呈現溫和增長，與威宏實際在越南德御接單生產情況互相呼應。

此外，德御擁有成熟的高爾夫包袋製程，目前產能已近乎滿載，公司已安排加班生產並逐步擴線，並視訂單狀況考慮擴建或在當地承租新廠房，進一步擴增產能，為集團貢獻營收成長新動能。

威宏於今日同步公布 2024 年 10 月營收為 7.08 億元，月增 3.35，年增 10.55%；累計前 10 月營收 70.24 億元，較去年同期增加 5.36%，主要受惠高爾夫球袋及亞馬遜郵務物流袋訂單穩定挹注，加上生產佈局陸續移出中國，受十一長假影響逐步縮小，展望第四季起歐美節慶帶動贈禮購物需求，終端客戶備貨力道將更為積極，公司樂觀今年兩大事業群維持成長態勢。

威宏近年來持續優化東南亞生產基地區域化布局，在越南、泰國、柬埔寨等國等均設有廠區，威宏表示，不論美國大選結果如何，各大知名國際品牌客戶對轉移訂單至東南亞生產策略不變，而威宏異規劃未來中國生產將以研發及境内需求為主，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至 7 成。

威宏進一步表示，第四季起知名輕奢品牌客戶拉貨動能轉趨強勁，目前柬埔寨宏盛及泰國廠已預留足夠擴廠空間，可按照接單量在短時間內安排機台設備投入生產，預計將於第四季度逐步擴線，期望能快速滿足大量訂單需求。