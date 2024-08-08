鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際TPX-US的目標價調降至57.5元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至57.5元，調降幅度4.17%。其中最高估值65元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予丹普席伊麗國際評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。
丹普席伊麗國際今(8日)收盤價為47.84元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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