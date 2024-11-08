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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為61.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元下修至1.06元，其中最高估值1.19元，最低估值1.03元，預估目標價為61.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.19(1.19)1.351.51
最低值1.03(1.03)1.161.31
平均值1.08(1.09)1.211.36
中位數1.06(1.08)1.21.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值13.69億15.30億17.14億
最低值13.50億14.83億16.31億
平均值13.57億15.04億16.71億
中位數13.55億15.05億16.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.390.440.300.571.05
營業收入7.37億8.02億9.65億10.99億12.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSY

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