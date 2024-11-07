〈財報〉日產上季財報遜預期 宣布裁員9千人、大砍全球產能20%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-07 19:40

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日產汽車 (Nissan Motor) 周四 (7 日) 公布 2025 會計年度第二季 (截至 9/30) 財報，在全球汽車市場競爭日益激烈和銷量下滑的壓力下，該季營收不及預期且出現虧損，因此該公司宣布 26 億美元的撙節計畫，其中包括裁員 9,000 人、全球產能大砍 20%，與此同時還大幅下修全年財測。

根據財報，日產汽車第二季營收年減 5.08% 至 2.99 兆日元，低於市場預期的 3.05 兆日元；該季淨損 93.4 億日元，遠低市場預期的獲利 490.7 億日元、營益年減 84.67% 至 319.1 億日元，遠遠不及市場預期的 652.2 億日元。

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除此之外，日產汽車還下調全年財測，將營益由先前預期的 5,000 億下調至 1,500 億日元，還不及分析師平均預估的一半。全年銷售淨額也由此前預期的 14.00 兆下調至 12.70 兆日元。

日產早在今年 7 月就已下調過一次財測，由於在日本、北美等地區的銷售情況不佳，該公司當時將本會計年度的營益預期從 6,000 億下調至 5,000 億日元。日產汽車也曾在 6 月表示，受銷量下滑影響，計劃將在中國常州的工廠停產。

日產為提高獲利能力、節省成本，將削減 20% 的產能、全球裁員 9,000 人，並出售其在三菱汽車公司中持有的 10% 股份，將持股比例從目前的 34% 降至 24%。

儘管如此，日產汽車執行長內田誠 (Makoto Uchida) 表示：「這些措施並不意味著公司正在『萎縮』。日產將重組業務，使其更加精簡和韌性，同時重組管理層是為了快速靈活地應對商業環境的變化。」

分析師指出，日產的產品線缺乏吸引力，尤其是在消費者對電動車需求減弱的情況下，汽車的銷售前景並不樂觀。

今年早些時候，日產汽車將本會計年度的生產目標下調 5 萬輛，至 365 萬輛，但由於該公司 4 月至 9 月期間的全球銷量下降了近 4% 至 160 萬輛，分析認為，這仍將是一個很大的挑戰。