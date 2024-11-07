英國央行降息25個基點 今年第二次 符合市場預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-07 20:22

‌



由於通膨 3 年來首次低於 2% 的目標，英國央行宣布降息 25 個基點，這是今年央行第二次降息。

央行貨幣政策委員會 (MPC) 以多數票投票，決定將基準利率從 5% 降至 4.75%，符合市場預期。此前，英國央行在 8 月進行了 4 年多來的首次降息，當時通膨率降至 2% 的目標。

‌



央行在 9 月的會議上維持了利率不變，而如今通膨又進一步降至 1.7%，有助央行繼續降息。然而，在 10 月 Ofgem 提高英國家庭能源價格上限後，預計通膨將會上升。

貨幣市場削減了對英國央行進一步降息的押注，目前預計 12 月再降 25 個基點的機率為 15%。英鎊兌美元短線上漲 30 點，最高至 1.2925。

一些分析師表示，工黨 14 年來的第一份預算可能會增加政府支出和借貸，增加通膨壓力，阻礙降低利率的進程。

經濟學家也表示，川普當選後預計對美國進口商品徵收關稅，將引發通膨並對全球經濟造成影響。但預計聯準會周四晚些時候將降息 25 個基點。