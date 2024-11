〈2024百貨周慶〉SOGO首日業績衝破13億元 家電熱銷 驚見金條千萬大單

遠東 SOGO 董事長黃晴雯今日特別與總經理杜金森身著和服現身迎賓,同時配合今年的來店禮三麗鷗家族,以酷洛米的顏色來做搭配,傳遞與 SOGO「Happy Together、New Life Together、Life is better in SOGO」氛圍。