〈2024百貨周慶〉SOGO首日業績衝破13億元 家電熱銷 驚見金條千萬大單

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 18:20

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遠東 SOGO 百貨台北店 37 周年慶今 (7) 日熱鬧開跑，一早就吸引超過數千名民眾瘋排，儘管面對去年的高比較基期，SOGO 統計，至目前業績與去年達成持平，預計首日業績將達 13.2 億元，除了家電品熱銷增 30%，更出現購買金條的千萬元大單。

遠東 SOGO 董事長黃晴雯今日特別與總經理杜金森身著和服現身迎賓，同時配合今年的來店禮三麗鷗家族，以酷洛米的顏色來做搭配，傳遞與 SOGO「Happy Together、New Life Together、Life is better in SOGO」氛圍。

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黃晴雯表示，百貨業壓軸登場的遠東 SOGO 周年慶一連 12 天到 11 月 18 日，拿出最好的服務與最好的回饋，期待每一位顧客在 SOGO 可滿足所有願望清單。

黃晴雯表也提到，每年都會被問到電商與實體消費的消長，事實上，SOGO 的生日是 11 月 11 日，是雙 11 的始祖，看虛實並進的 OMO 絕對是未來的消費趨勢，而今年雖零售業成長力道沒有那麼強，仍維持平穩，是正面正向的。

今年家電區是消費者鎖定的一大業種，忠孝和復興兩館家電除 iPhone16 開店秒殺售罄外，滿 18 萬元的頂級消費禮也在開店 10 分鐘內兌畢，顯示許多民眾趁年末汰換大家電，尤其電視、冰箱、洗衣機熱賣，銷售達 30% 成長。

此外，受惠近期金價大漲，吸引民眾投資收藏，金條類以及擺件首日更有千萬大單進帳。