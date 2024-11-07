星展銀攜手ESGpedia、施耐德及TÜV SÜD建ESG夢幻團隊 助攻中小企業淨零轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 20:30

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星展銀行（台灣）今 (7) 日宣布推出「ESG Ready Program」，攜手 ESGpedia、施耐德電機及 TÜV SÜD 等永續專家打造 ESG 夢幻團隊，為中小企業量身建立交流平台，透過各階段的產業專家交流，協助中小企業逐步落實碳管理的 5 階段，達成永續發展目標，並期許明 (2025) 年能協助台灣中小企業綠色轉型，滾動創造星幣 500 萬元的產值。

因應台灣規劃 2026 年起接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，且金管會要求上市櫃公司加強 ESG 資訊揭露及永續報告書編製，中小企業儘管未被強制要求，卻因身處大型企業供應鏈中，間接受到永續管理要求的影響。以有限的資源與人力面對日趨嚴格的永續要求挑戰，進一步突顯出專業 ESG 服務的關鍵性與急迫需求。

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星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，「ESG Ready Program」展現了星展對於中小企業永續發展的全力支持。星展銀不僅提供綠色金融解決方案，還攜手永續產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技術到第三方查驗共 5 階段，提供一步到位的「一條龍」服務，與中小企業攜手踏上永續轉型之路。

羅綸有強調，星展銀是國內第一家推出永續指數貸款方案，也是第一家推出藍色貸款的銀行，截至目前星展集團在台灣已支持 15 項大型綠色能源專案融資，永續相關貸款額度合計已達 760 億元。

階段一：永續認知提升與資訊分享

隨著全球永續發展趨勢的演變，中小企業需迅速調整策略，符合日益強化的永續規範。星展銀行（台灣）將舉辦專屬客戶活動，聯合外部專業 ESG 夥伴，分享政策變革、企業痛點與解決方案，幫助中小企業找到適合的永續發展策略。

階段二：碳盤查與策略制定

來自新加坡的永續金融科技公司 ESGpedia，主要運用全球性商品碳係數資料庫，建立通用的 ESG 指標，協助中小企業量化並盤點各項商業活動的碳排放，根據 ISO 14064 標準生成碳盤查與永續報告。同時支持企業因應供應鏈永續要求，企業亦可透過 ESGpedia 協助，制定短、中、長期減碳策略，展現碳管理承諾與能力。

階段三：節能減碳解決方案落實與優化

施耐德電機（Schneider Electric）為能源管理及自動化領域的數位轉型領導者，為協助企業有效實踐永續，施耐德電機特推出「中小企業減碳行動包」，在永續及能源顧問評估後，從導入符合 ISO50001 認證的智慧電表與能源管理軟體著手，以精準掌握企業在生產及營運過程中的能耗及碳排資訊，進而將收回的資訊結合客戶行為模式、廠區營運狀況等進行分析，以識別出最需要節能之處，據此訂定節能目標及執行策略，為企業的永續佈局提出具體實踐解方。

階段四：綠色金融支持與資源配置

星展銀行提供綠色貿易融資和綠色貸款，幫助中小企業有效減少碳排放，並強化其永續發展的競爭力。透過資金的支持，企業得以兼顧盈利與社會責任，建立長期的永續正循環。

階段五：第三方查驗碳排績效