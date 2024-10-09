〈2024百貨周慶〉新光三越第二波 信義新天地強打逾400個獨家品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 11:13

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新光三越台北信義新天地周年慶將於 17 日開跑，整檔期共 25 天，新光三越表示，隨著氣溫逐漸下滑，預計帶動冬衣、冬被等需求，而這次一口氣推出 430 個獨家品牌火力全開，占總品牌數超過 40%，且有百家品牌是首度登場參與周年慶，吸客效應值得期待。

新光三越周年慶首波已由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店共六店於上周熱鬧開跑，活動首四日延續開檔首日熱潮，化妝品、家庭用品、服飾業種和超市等買氣暢旺。

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緊接著信義區新光三越接棒第二波周慶， A9 趕在周年慶前開出全台指標性的設計家居專區，主打美術館般頂級傢具與家飾，而日本最大連鎖貓咪咖啡廳 MOCHA CAT CAFÉ 也將於 10 月中下旬於 A8 B1 開幕。

另一方面，新光三越以全台最完整的美妝旗艦殿堂為目標，集結「頂級保養」、「精品彩妝 95 折再享百貨優惠」，推出史無前例的海量優惠組，整檔期優惠組合超過百萬組，較以往再增加 20%。

新光三越信義新天地首 14 日 (10/17-10/30) 化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點、單館累計滿 5,000 送 5,000 點、名品 / 大家電 / 法雅客 / [i]Store/SAMSUNG 智慧館 / DJI 單筆滿萬送 5,000 點，