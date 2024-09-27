〈2024百貨周慶〉SOGO談化妝品新趨勢 將引進GUCCI全台首個彩妝櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 19:25

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各大百貨周年慶陸續開打，但今年傳出化妝品業種買氣相對弱，反映民眾出國潮的衝擊，有百貨界「美妝天后宮」美譽的遠東 SOGO 百貨忠孝館今 (27) 日表示，高階保養品牌的消費力仍不受影響，也觀察到有化妝品精品化的現象，在此趨勢下，將引進 GUCCI 全台首個彩妝專櫃。

SOGO 說明，上半年有不少高價用品熱銷，例如攝影器材、整套廚具家電，甚至是價格超過百萬元的黃金金條等，顯示台北市東區的消費族群口袋深。

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SOGO 不諱言，今年前三季全台化妝品業種平均約衰退 6%，不過，忠孝店僅衰退 2%，優於平均值，主要是因高階保養品的成長，而年輕客群較多的彩妝品牌受出國潮影響較大。

由於東區客群主要是 35-55 歲的住宅家庭客，消費實力平均較雄厚，而高階保養品，顯示高端客群較需要的是服務，因此，SOGO 對第四季的周年慶買氣還是很有信心。

另一方面，SOGO 也觀察到化妝品有精品化的趨勢，因而除了 CHANEL、DIOR、YSL 和 Hermès 等，將引進 GUCCI 全台第一間彩妝專櫃。