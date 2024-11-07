奇偶Q3稅後純益1327萬元季減逾9成 EPS 0.19 元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 16:20
安控廠奇偶 (3556-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，第三季稅後純益 1,327.9 萬元，季減 93.5%，年減 56.1%，每股純益 0.19 元；累計前 9 月稅後純益 4.5 億元，年增 114%，每股純益 5.06 元。
奇偶第 3 季營收 2.7 億元，季減 6.5%，年減 15.2%；毛利率 47.7%，季增 2.2 個百分點，年減 1.5 個百分點；營業利益 1,391.2 萬元，季增 140.7%，年減 67.7%；營益率 5.2%，季減 2.8 個百分點，年減 8.4 個百分點；稅後純益 1,327.9 萬元，季減 93.5%，年減 56.1%，每股純益 0.19 元。
前 9 個月累計營收 8.8 億元，年減 5.2%；毛利率 47.7%，年增 1.3 個百分點；營業利益 6,269.3 萬元，年減 26.1%；營益率 7.1%，年減 2.0 個百分點；稅後純益 4.5 億元，年增 114%，每股純益 5.06 元。
奇偶日前表示，將持續擴大全球市場，並瞄準雲端應用，在 AI 部分，將開發以太陽能供電的綠能監控系統，在 5G 通訊升級的效應，可望開發偏遠地區市場。
奇偶日前公告，將以 11 月 8 日為減資換股及除息基準日，在減資方面，原普通股每 1,000 股將換發新股 890 股，減資後股本將從 8.98 億元降至 7.99 億元，每股退還 1.1 元。
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