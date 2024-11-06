〈觀察〉遠東SOGO擘劃大東區生活圈有成 湧現全客群

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 09:23

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遠東 SOGO 百貨周年慶將於 11 月 7 日至 18 日開跑，儘管國人部分消費力因出國熱潮轉向海外，但 SOGO 台北東區大本營各館拚改裝、導入新品牌，鞏固 35-55 歲主力客群有成，再加上大巨蛋新商場「遠東 Garden City」有效導入年輕新客群，北市大東區生活圈已成形。

台北東區附近有不少社區客群，黏著度一向高，並以消費力強的婆媽為主力客群，過往不時有消費者動輒購買價值超過百萬元的金條、千萬元珠寶和頂級精品，隨著忠孝館和復興館持續進行大改裝、引進新品牌，遠東 SOGO 作為全台百貨周年慶壓軸指標，買氣相當值得期待。

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遠東 SOGO 今年周慶祭出史上最大優惠。(圖：遠東 SOGO 提供)

SOGO 強調，即便今年有出國旅遊風潮，台灣零售表現仍優於中國、南韓等地，消費實力雄厚，作為百貨周年慶最後衝刺者，祭出史上最大優惠，美妝、精品價格不會高於國外。

事實上，老東區正在快速蛻變，而 SOGO 正是其中的領頭羊，今年，復興館精品改裝升級，忠孝館 10 樓也設置戶外休閒區。

可觀察到，SOGO 復興館除了早有國際一級精品珠寶名品齊聚，今年再升級為全台歐美品牌服飾最齊全的「時尚衣櫥」，涵蓋輕奢名品、精品女鞋、歐美設計師、流行珠寶飾品、歐美設計師時裝等，改裝後全新進駐超過 10 個品牌。

而 SOGO 忠孝館今年主打概念「百貨升級 時尚無限 創造新體驗」，秋冬再引進逾 20 個全球知名的新品牌，10 樓更見到 8 年來首度進行大改裝，集合戶外、運動漢文玩三大區域，呈現嶄新育樂購物空間。

SOGO 近期推出中國信託遠東 SOGO 聯名卡。(圖：遠東 SOGO 提供)

另一方面，SOGO 近期推出中國信託遠東 SOGO 聯名卡，中信銀看好，第一年有望可破 50 萬張，最終發卡可超越 100 萬張，SOGO 看好強強聯手下帶動的消費新動能。

此外，更受到矚目的是，鄰近東區商圈的台北大巨蛋，今年在舉辦各種賽事的話題下，年輕來客不斷。

SOGO 統計，大巨蛋 Garden City 業績較原先預期多出 20%，且有多達 75% 是年輕新客，較過往主客群年輕 10-15 歲，因此，今年周年慶 IP 擴大朝年輕化、入門款時尚珠寶方向規劃。