川普重返白宮 童子賢：台灣產業道路將較顛簸但不影響地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 12:35

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童子賢表示，台灣在半導體多年累積的功力，並非一蹴可幾，且台灣科技業在全球扮演非常重要的角色，加上台灣的貿易實力堅強，基礎仍然相當穩固，不會因為某位候選人當選而產生改變。不過童子賢也坦言，川當選的確會讓台灣產業未來的道路較為顛簸，需要更注意前進的路況。

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川普反對 SMR(小型模組化反應爐)，市場擔憂川普上任後，傾向支持石化工業，打壓綠能，可能對能源產業產生衝擊。

對此，童子賢也說，川普的政策可能帶來一些不確定性，具體影響需觀察上任後的實際行動。選舉時的激情口號很多，先前提出的政策，未來都可能推翻，隨著時間推進而調整政策，相信川普會進行微調，不要因為川普當選而感到不安，反過來想，其實彈性相對較大。

另外，川普也喊出調高關稅的議題，童子賢指出，美國本身許多品牌產品在中國生產，最終回銷到美國，提高關稅最後很有可能打到自己，表面上懲罰廠商，實際上是在懲罰消費者。