川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 09:52
川普當選新任美國總統，由於他在能源政策上，鼓勵增產美國境內石化能源如頁岩油、天然氣等，料將帶動 API 油氣管需求，相關概念股如中鴻 (2014-TW)、高興昌 (2008-TW) 可望受惠。
川普在競選時主張，增加石油和天然氣供應不僅能保障能源安全，還能減少對國外進口能源的依賴，更提出將宣布國家緊急狀態，以便迅速批准新的鑽探、管線、煉油廠和核電站項目。
根據全球第三大油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes Inc.) 報告表示，截至 11 月 1 日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週持平為 585 座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加 4 座至 517 座，而探勘活動將反映未來 6-12 個月的石油產量。
市場看好，川普的能源政策可望刺激頁岩油開採，將帶動 API 油氣管出貨，中鴻繼昨日收漲 4.5% 後，今 (7) 日早盤攻勢延續，一度上漲 4.7%，股價最高來到 23.05 元，不過，在賣壓湧現下，股價拉回平盤震盪；高興昌則漲逾 2%。
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