川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 09:52

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川普在競選時主張，增加石油和天然氣供應不僅能保障能源安全，還能減少對國外進口能源的依賴，更提出將宣布國家緊急狀態，以便迅速批准新的鑽探、管線、煉油廠和核電站項目。

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根據全球第三大油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes Inc.) 報告表示，截至 11 月 1 日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週持平為 585 座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加 4 座至 517 座，而探勘活動將反映未來 6-12 個月的石油產量。