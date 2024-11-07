川普重掌白宮 美國「移居加拿大」搜索量飆升400%！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 09:30

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Google Trends 的數據顯示，美國共和黨總統候選人川普打贏總統選戰，美國 Google 上「移居加拿大」的搜索量一夜激增。

據《Newsweek》周三（6 日）報導，Google Trends 的數據顯示，截至美東時間周二晚間 8 點（開票夜），「移居加拿大」的搜索量較前一天激增了 400％，「如何合法移居加拿大」的搜索量也暴增了 200%。

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另外，美國網友在 Google 上搜索「移居加拿大」最多的州，包括佛蒙特州、緬因州、紐罕布夏州、明尼蘇達州和奧勒岡州，而且這些搜索量還在不斷增加，主要來自自由派傾向的州。

從歷史上看，每當美國大選競爭激烈，特別是候選人立場分歧大的時候，很多人就會上網搜怎麼移民加拿大，以前也發生過這種情況。

在 2016 年川普第一次當選美國總統時，網友訪問量多到加拿大移民局官網當掉。在 2020 年美國大選期間，Google Trends 的數據也顯示，美國用戶對 「如何移居加拿大」 的搜索量一天之內至少大增 700%。

在社交平台 X 上，有加拿大人還熱情地向美國人提供了一份有用的省級指南，告訴他們哪些地方是他們認為合適的，哪些地方是他們會避開的。