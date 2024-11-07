川普又當選美國總統了！中國製造業要怎麼辦？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 08:30

‌



台灣時間周三（6 日）下午，美國共和黨總統候選人川普，宣布打贏 2024 年總統選戰。

據《第一財經》周三報導，談到川普上台後對中國製造業的影響，薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，為了因應關稅增加和出口限制帶來的挑戰，製造商可能需要尋找新的供應商或調整供應鏈布局，這可能導致供應鏈成本上升，包括運輸、倉儲、管理等成本。

‌



中信證券指出，審視本輪川普關稅計畫，川普或許難以實施全球關稅計畫，但他對中國推出高關稅措施，具備一定可能性。

據中信證券測算，川普提出的對中國商品徵收 60% 關稅的計畫，如果這項計畫真的上路，可能會導致中國多數行業對美出口盈利空間明顯縮窄，僅高附加值產業和高競爭力公司能夠承擔直接對美出口的關稅，企業借道出口或出海投資的意願會明顯提升。

石頭科技在 10 月 30 日投資者交流活動中表示，今年第三季美國關稅的影響已經開始顯示，目前關稅對石頭科技整體財務報表的影響較小。石頭科技在前期做了充分準備，設立了越南工廠，第四季已經開始陸續發貨。

「從行業整體而言，整體產能仍主要集中在中國國內，所有的市場參與者均要面對關稅問題，所以回歸商業本質，美國市場始終是我們非常重視的市場，並且通過多年的耕耘，也取得了不錯的成績，後續我們也將採取多元化的策略應對美國市場的變化。目前我們也已經在美國市場做了更多價位段產品的布局。」石頭科技稱。

一家以電熨斗、廚房小家電為主業的慈溪知名企業，有為歐美品牌代工，今年 9 月已在越南簽約收購了一家企業。該企業項目研發負責人透露，計劃今年年底搬入設備，明年開始生產，主要做組裝，年產能為 1,000 萬台。

另一家慈溪企業卓力電器，去年以來已在越南設立兩座工廠。「我們是被動的，美國大客戶要求我們在海外建廠，否則訂單就會減少」，卓力電器相關人士說，因為美國對中國出口的小家電加徵關稅。

《第一財經》指出，隨著到越南投資的企業增加，以及當地土地成本、廠房租金不斷上漲，中國家電出口企業在東南亞設立海外生產基地的眼光，已經從越南延伸到泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨等國家。