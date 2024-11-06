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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.86元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 20:18


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.82元下修至-0.86元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.11元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.570.260.09
最低值-1.11(-1.11)-1.2-1.27-1.25
平均值-0.69(-0.66)-0.6-0.49-0.53
中位數-0.86(-0.82)-0.67-0.45-0.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.27億60.34億62.74億64.98億
最低值58.26億58.99億60.43億61.43億
平均值58.63億59.63億61.58億63.45億
中位數58.64億59.44億61.68億63.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-56.80-3.8520.271.800.12
營業收入81.07億71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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