挫逾3%！川普勝選機率升高 墨西哥披索兌美元貶至逾兩年新低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-06 11:56

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美國總統大選持續開票之際，墨西哥披索兌美元 (USDMXN) 貶逾 3% 至 20.726，一度貶深至 20.7539，創 2022 年 9 月以來新低，延續最近幾天對美元等其他貨幣的持續波動走勢。

隨著競爭激烈的美國總統大選計票結果陸續出爐，交易員正準備迎接更多匯市波動情形，而墨西哥披索走弱被認為是因為共和黨總統候選人川普可能擊敗民主黨對手賀錦麗。

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川普周一 (4 日) 表示，若墨西哥不增強邊境管控措施，將對墨西哥出口產品徵收新關稅。自 2016 年川普當選總統後，墨西哥披索兌美元匯率曾重貶 8.5% 左右，跌至當時的歷史新低。

顧問業者 Asesores en Divisas y Riesgos 負責人 Jorge Gonzalez 說：「由於這是一場勢均力敵的選舉，且結果出爐速度會很慢，我們可能會在倫敦交易期間、明天以及本周剩餘時間看到對墨西哥披索的影響。」

墨西哥資產正隨著川普勝選機率升高而面臨壓力，川普獲勝將導致關稅上調，美元走強，加上共和黨若贏下國會，美元的提振將會更加強勁。相反地，賀錦麗勝出將維持「現狀」，可能對市場產生中性的長期影響，短期內可能會削弱全球市場中的美元。

今年 6 月大選，墨西哥披索亦曾在左翼總統 Claudia Sheinbaum 領導的政黨獲得國會多數席次後遭受重創。這一多數席次也為墨西哥國會在 9 月通過一項有爭議司法改革案鋪平道路，但這一司法改革案引發市場不安，一些投資人對於在更政治化的司法制度下進行投資是否安全感到懷疑。