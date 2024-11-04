又一國宣布！日本延長股市交易時間 就在本周

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 08:00

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又一國宣布延長！11 月 5 日起，日本將把股票交易時間延長至總計 5.5 小時，這是東交所自 1954 年以來，時隔 70 年再次延長交易時間。

東京證券交易所從 11 月 5 日起，把股票交易時間延長至 5.5 小時。交易結束時間推遲 30 分鐘至下午 3 點半。變更後的交易時間，為早盤上午 9 點至 11 點半，午休 1 小時後，午盤為 12 點半至 15 點半。

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為提高收盤價形成的透明度，東交所還將引進「收盤競價」制度。在交易結束前的 5 分鐘內，僅接受用於確定收盤價的買賣訂單。在此期間，投資者可以按指定價格提交買賣訂單，但不會實際成交，股票價格也不會變動。根據訂單情況，收盤價將在下午 3：30 確定。

目前近 80% 公司會在下午 3 點後公布財報等重要訊息，這些公司認為，這有助於降低了公司股票的交易波動性。然而，東京證券交易所希望上市公司根據關鍵訊息應及時向投資者揭露的原則，提前發布訊息。

美東時間 10 月 25 日，美國紐約證券交易所發布公告稱，計劃將旗下全電子化交易所 NYSE Arca 的美股交易時間，延長至每個工作日 22 個小時，監管機關批准後實施。

所有在美國上市的股票、ETF 和封閉式交易基金，都會適用這個最新的「22 個小時」交易制度。

紐交所表示，延長後的交易時間，將從工作日的美國東部時間凌晨 1 點 30 分（北美夏令時對應台灣時間下午 1 點 30 分）開始，一直持續到深夜 23 點 30 分（台灣時間上午 11 點 30 分）。