郭智輝批某業者100億度綠電、赴菲購電亂放話 正向「目前電價就是最高價」努力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 16:13

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經濟部郭智輝今（6）日上午至立院經委會報告及備質詢前受訪，針對電價提出最新看法。針對台積電可能在明年面對台灣電價將成為它在全球營運成本最高地區，郭智輝指出，目前台灣電價還是比日本低，會朝「目前電價是最高的」的方向來努力降價。他針對赴菲購電一案提出兩個經濟學理論來強調其可行性，並指輝達購買 100 億度綠電是假議題，出自某能源公司為炒股而放消息。

有媒體於立院開會前詢問至菲國購電的資金來源及可行性。

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郭智輝指出，經濟學有兩個非常棒的理論，第一是在這個國際貿易之前，有「要素稟賦理論」，是指每一個國家各有其人力、土地，或者是財務的優勢等等，另外就是企業的競爭理論，其中包括了資源基礎理論，他建議大家將這兩個理論相結合，即能了解到菲律賓，或者是到日本到各地去發展未來的考量，是可以達成的。

另有媒體指台灣的能源轉型緩慢，甚至未來台積電可能面臨電價上揚的成本問題，應如何因應。

郭智輝表示，以目前綠電的功能及正在進行的工程來看，台灣到 2030 年的供電量可以完全掌握，政府跟台積電或者綠能使用的大戶，都有簽定合約，以穩定供應所需的綠能，2030 年之前，因綠能供電基礎約要 6 年來滿足客戶的需求，他認為目標可以達成。

若電價持續上漲，明年台積電在台灣的電價將成為它在全球營運成本最高地區，外電也報導台灣這樣電價再漲將會超過日本，媒體詢問郭智輝看法如何。

郭指輝表示，經濟部努力在降電價，且最努力的部分就是能源，希望讓能源價格往下降，出國購電也是出自降低成本的考量，而這就是世界的趨勢，世界各國朝向資源分享是一種趨勢。他指出，目前台灣電價還是比日本低，經濟部一直朝著，「希望目前的電價是最高的」，會努力來降價。

針對上週立委張啟楷質詢時指輝達投資台灣開出 100 億度綠電條件，郭智輝允諾可提供引發媒體話題不斷；郭智輝今（6）日於立院財委會直指輝達要 100 億度綠電是「假命題」，經濟部已直接向輝達求證，確認對方沒有要求 100 億度綠電，且表達未來需要多少、才會買多少，他認為是出自某業者為炒股而故意放消息。