菲綠電輸台成本多少？郭智輝：經過專家計算每度不到4元 若超過4元就不買

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 12:53

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昨日經濟部長郭智輝受訪表示，向菲律賓購買綠電價格為每度新台幣 4 元，他於今 (1) 日受訪表示，購買綠電成本數字是很多專家、學者計算出來的，他更強調，如果是買電，「高於 4 元就不會買」。

郭智輝 31 日接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪，暢談赴菲開發綠電想法與目標。他表示，如何安全、有效率購買菲國綠電是關鍵，綠電包含光電，呂宋島土地夠大，可降低成本，光電成本每度 3.7 元，若具規模經濟可降至 3 元；陸域風電則有望降到 2.1 元。此外，經請教專家，海纜線損僅 15% 內，相當於每度電只會損失 5 角至 1 元。

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郭智輝表示，攤開光電、陸域風電、地熱成本，其中地熱較貴，但最終綠電商品組合透過海纜送回台灣，每度電絕對不會超過 4 元，和台灣發電成本差不多，而大家現在所需的正是綠電。

郭智輝上午出席立法院中央政府總預算報告前，接受媒體聯訪，首先有媒體詢問他是如何評估出來，是否已將硬體電路及後續維修費用等算入成本？他強調，每度不會超過新台幣 4 元，因為 4 元即等同於台灣的發電成本。

「如果我是買電的話，大概就是 4 元，高於 4 元我就不會買。」郭智輝強調，這不是台灣有先見之明，已有許多專家學者計算出來，且在歐洲等各地都有計算過及實踐。

針對中火燃氣機組二期環評過關且前經濟部部長王美花也承諾過，中火燃氣機組規劃「增 1 拆 1」，但最終拍板增建 4 部燃氣機組，卻只拆除 2 部燃煤機組。對此，台中市長盧秀燕強力批評環評護航空污。