臻鼎-KY 10月營收209.53億元創今年新高 月增8.36%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-06 18:17

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PCB 產業逐步復甦，臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 10 月營收 209.53 億元，月增 8.36%，年增 0.38%，2024 年 1-10 月營收 1364.84 億元，年增 15.79%，臻鼎持續進行投資，也力拼 2025 年營收及獲利能同步創新高。

臻鼎 2024 年 10 月營收持續月增與年增，單月營收來到今年高點，符合傳統旺季表現。其中月增幅度最高者為行動通訊，而 IC 載板更是續創單月歷史新高，車載 / 伺服器 / 基地台則為歷年同期新高。

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臻鼎 - KY 董事長沈慶芳先前指出，臻鼎的 2025 年營收希望可以力拚再創新高、獲利也能提升。明年如 PCB 產業趨於復甦，臻鼎也會加大投資，臻鼎在高雄研發中心將規劃成為 AI 中心，並加碼投資，產品包括載板、HDI、硬板與 AI 相關產品，投資金額將達數十億元，預計明年會有小量業績貢獻。