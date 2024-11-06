【好康逗相報】2025投資趨勢大揭秘，觀看直播抽AirPods！

鉅亨研報 2024-11-06 14:10

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2024 年台股由 AI 引領上攻，Fed 也啟動了降息循環，放眼 2025 年，該如何在穩健的市場中，尋找更有效率的投資機會？這可是每位投資人的關鍵課題！永豐金證券攜手四大投信及期貨，邀請四大知名投資專家在 11/30(六) 於集思台大會議中心舉辦「2025 展望年會」，全日 8 小時精采內容，搭配 8 小時線上直播，要帶領每位投資人搶奪 2025 投資先機！而且，購買直播票還有機會抽中 AirPods，讓你投資理財聽得更清楚！

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今年市場幾乎由 AI 定江山，相關概念股皆表現不俗，那接下來呢？「投資豐向球 2025 展望年會」將由四大名師為各位精闢解析 2025 年全球市場經濟變化、分享投資策略和最新趨勢產業，讓所有投資人可以提前為投資做準備、迎接 2025 年！

這次活動可是請來了四位重量級的財經專家，各個都是投資界的超級英雄！首先登場的是產業追蹤和波段布局的高手——產業隊長張捷。他將揭示 2025 年 AI 新供應鏈的秘密，並教你如何發現那些高成長的隱型個股，讓你在投資路上如虎添翼。

接下來是短線操作的達人——權證小哥！他將分享如何透過籌碼追蹤，找出法人大戶進出的關鍵分點，利用籌碼流向帶領大家找到獲利契機，讓你在短線操作中如魚得水。

當然，還有市場上非常知名的實戰贏家——自由人老師。他擅長期指短線和極短線當沖操作，實務交易了 20 年，硬實力有目共睹！自由人老師將帶來他的獨門秘技，讓你在投資市場上無往不利。

最後壓軸登場的是當沖界的傳奇人物——阿魯米老師。他曾創下 2006 年至 2010 年，近五年未曾有任何一周虧損的驚人紀錄。相信有阿魯米老師及自由人的經驗加持，投資人肯定獲益良多。