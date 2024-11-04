〈中油新董總上任〉台灣中油新董總方振仁、張敏就任 接掌「減碳、AI、綠電」3大轉型任務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 13:28

‌



台灣中油公司今 (4) 日上午舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦璋監交。連錦漳致詞時表示，中油董總座上任後的三大重點任務為「減碳、AI、綠電」，將全力協助中油能源轉型。

連錦漳表示，感謝新任董事長及總經理願意在如此艱鉅的時刻接下重擔，雖然剛上任，但他要馬上交付新的任務，首先是減碳，配合政策邁向 2050 淨零轉型。他直言中油日前提出的減碳目標「長官不太滿意」、「希望再加油」；第二要善用 AI 科技，將發生工安、環保事件的頻率降低。第三是綠電，導向多元的氫能、地熱等技術及綠能發電。

‌



新任董事長方振仁及總經理張敏皆從中油基層做起，學經歷豐富完整，具有天然氣工程、油氣探採經驗，將率領台灣中油共同推動政府能源轉型的重要任務。

方振仁歷任天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總經理等職務，於 111 年 4 月升任總經理, 在台灣中油服務邁入第 40 年，熟稔工程規劃、專案投資計畫管理及預算執行管控等業務, 從永安第一座液化天然氣接收站、台中液化天然氣接收站興建之初就參與規劃設計, 不僅具備天然氣工程的其, 更擁有豐富的經營管理能力, 過去配合政府能源轉型政策, 積極抽三座液化天然氣接收站等重大工程，績效卓著。

新任總經理張敏於台灣中油服務逾 38 年, 歷任轉投資事業處副處長、財杯長、行政處處長、液化石油氣事業部及探採事業部執行長等職務, 並於 111 年 7 月升任副總經理, 對公司經營與管理都有豐富的經驗, 更具備油氣探採與地熱開發的專業能力, 在台灣中油積極配合政府推動二次能源轉型之際，可發揮其專業。

方振仁表示，台灣中油身肩穩定供應國內所需油品、天然氣、石化品的任務, 以維持國內民生、經濟發展, 其中天然氣是能源轉型過程重要的橋接能源, 積極擴擴增北、中、南液化天然氣接收站卸收、儲存及輸送量能, 推動第三接收站、洲際接收站建置, 以及擴建既有台中廠與永安廠相關輸儲設施, 以滿足國內天然氣逐年成長需求, 達成 2050 淨零排放的階段目標。

在整體轉型方面, 台灣中油將持續聚焦核心研發技術量能, 以「研發帶動轉型」, 規劃「優油、減碳、潔能」三大主軸逐步調整煉製結構, 投入永續航空燃油 (SAF)、地熱、氫能、負碳技術及材料等新事業, 其中地熱和氫能是台灣中油淨零轉型的重方向, 近期國內首座可移動式加氫示範站將在高雄完成建置, 同時也選的宜蘭仁澤 - 土場地熱區, 做為首要地熱探勘及發電場址; 未來台灣中油將持續投入新能源、新產業相關業務並導入智慧化管理與生產。