還好輝達並無在台採購100億度綠電計畫 經部：2026年550億度綠電供大於求

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-03 11:11

‌



經濟部今 (3) 日發布新聞表示，有關國會質詢提及輝達要採購百億度綠電一事，經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購 100 億度綠電的計畫。經盤點 2026 年綠電供給可達 550 億度，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大 A + 計畫」支持下，輝達公司已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的 AI 超級電腦 Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

‌



至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026 年其裝置容量分別可達 21 GW(約 250 億度) 與 5.6 GW(約 190 億度)，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達 550 億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。