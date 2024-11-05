國際大獎再奪一座！南山人壽抱走2024年亞洲保險業獎「年度最佳壽險公司」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 12:17

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亞洲最佳壽險公司在台灣！2024 年亞洲保險業獎得獎名單於 11 月 4 日揭曉，指標獎項「年度最佳壽險公司」由台灣的南山人壽抱走，這已是南山人壽繼 2022 年勇奪「年度最佳健康保險公司」之後，再度獲得國際金融媒體《Asia Insurance Review》的大獎肯定。南山人壽董事長尹崇堯親自前往新加坡領獎時表示，感謝評審看見台灣壽險業的努力，得獎的榮譽是更大責任的開始，南山人壽責無旁貸，未來會持續將保戶的憂慮與需求，化為一張張的保單保障，作為客戶最堅定的靠山。

《Asia Insurance Review, AIR》自 1997 年起舉辦亞洲保險業獎 (Asia Insurance Industry Awards, AIIA) ，評審團由亞太區保險界的專業人士所組成，具指標性意義，頗受亞洲各大保險公司關注，而台灣每年也有不少企業參獎，第 28 屆得獎名單在 11 月 4 日於新加坡的頒獎典禮揭曉，南山人壽奪得大獎「年度最佳壽險公司 (Life Insurance Company of the Year)」。

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南山人壽表示，本次能從眾多保險企業中脫穎而出，關鍵在於，堅守初心以保險本業職能守護保戶及社會，更持續與時俱進，推陳出新，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大核心策略，實踐「好險有南山，健康有靠山」的永續承諾，讓國際看見台灣壽險業，如何從保險出發，鞏固社會安全防護網，厚實國人健康資本。

親自前往新加坡參加頒獎典禮的董事長尹崇堯致詞表示，感謝評審看見台灣壽險業的努力，更謝謝在各國一起致力為人們抵禦風險的保險企業。在台灣，幾乎每四個人中，就有一位是南山人壽的保戶，必須替 600 多萬名保戶想得更多，尤其近年因全球傳染病、地緣政治、全球通膨等，使得大環境更加趨向 VUCA，得獎的榮譽是更大責任的開始，南山人壽責無旁貸，未來會持續將保戶的憂慮與需求，化為一張張的保單保障，作為客戶最堅定的靠山。

「服務賦能」策略：以多元長照系列商品及創新健康保障商品，提供客戶全方位加值服務，引領國人邁向健康百歲人生。迎向超高齡社會，南山人壽透過發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，呼籲社會共同關注樂齡照護及少子化議題。在長照保障需求部分，持續開發多元長照系列商品，並強化失智症保障的相關設計，同時鼓勵全台超過 28,000 名業務員及員工接受培訓，取得失智友善天使認證，布建全台最大的失智友善防護網 ；而在生育率持續下降趨勢面向，則推出「南山人壽媽咪寶定期保險 (MOMMY CARE)」，提供業界首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付，減輕不孕夫妻費用負擔，此外，針對特定保戶提供「AMH 卵巢功能檢測 」，鼓勵有需要的女性了解自己的身體狀況。

「數位賦能」策略：善用保險科技，提升客戶服務創新及理賠精準度，增強數據分析和保險科技應用，提供多元、個人化的產品和數位服務體驗。南山人壽 APP 可申請「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」，透過與合作醫院連線，保戶於出院結帳時，即可直接從保險金扣抵住院醫療費用；以 AI 智能技術辨識理賠單據，提升理賠精準度並大幅節省時間，此舉措也加入產險業及其他壽險同業應用，嘉惠更多保戶；因應台灣多元族群與文化共融，保單導入八國語言之「保戶重要權益說明」，掃描 QR code 即可提供文字以及語音聆聽。

本次是南山人壽繼 2022 年勇奪「年度最佳健康保險公司 (Health Insurance Company of the Year)」之後，再度獲得《Asia Insurance Review, AIR》的大獎肯定，在全世界共同面臨著社會變遷、氣候、疫情等不同挑戰時，保險業扮演的角色必須隨著趨勢而演進，尤其台灣位處地震帶，倘若遭遇突如其來的災害，富有敏捷應變能力的企業，才能在緊急時刻，展現出具備作為台灣韌性支柱的關鍵量能。