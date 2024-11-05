台新投信董座鄭貞茂展望2025兩大趨勢 將配合政策推主動式ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 14:38

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前陽明海運董事長鄭貞茂今年 9 月獲延攬出任台新投信董事長，今 (5) 日出席台新臺灣 AI 優息動能 ETF(00962-TW) 發表記者會時談及 2025 年展望，他指出，明年有二大趨勢要關注，首先是全球降息趨勢，其次則是 AI 發展趨勢。此外，對於金管會明年力推主動式 ETF 等政策，鄭貞茂強調，台新投信一定會全力配合。

對於明年展望，鄭貞茂表示，市場最明顯的趨勢就是降息，美國總統無論誰當選，聯準會不管降息快或慢，都不太可能升息，中國人行推動貨幣寬鬆政策活絡股市，不太可能短時間內轉為緊縮，全球只有日本央行在升息，他們走自己的路，但預期升息幅度也不會太大，因為日本仰賴出口，需要資金活絡股市。

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鄭貞茂進一步指出，其次要關注 AI 趨勢，雖然人工智慧近兩年才開始流行，但應用速度卻比過去各種科技趨勢都快很多，舉例來說，假設在台灣使用中文演講，現在已經可以同步英譯、轉換真人口型放送到全世界，台灣是 AI 發展重鎮，在這波趨勢中扮演重要角色。

鄭貞茂說，台灣是 AI 供應鏈的重鎮，從美國重量級科技公司近期財報、展望來看，可能有好有壞，但不論業績好壞，這些科技巨擘都是拚命往前衝，資本支出不斷投進 AI 領域。

鄭貞茂指出，金融業、投信業都有投入 AI，就是要幫客戶來有效管理資產，把風險控管好，台新投信也會與時俱進跟進明年的潮流趨勢。