首檔成功定價！南山人壽SPV發7億美元次債 票面利率5.45%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 09:08

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南山人壽今 (5) 日宣布，以其在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd 成功定價首檔海外美元債券，發行 7 億美元 10 年期次順位資本債券，投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購。

南山人壽說明，此次債券定價水準為美國 10 年期公債利率加 170 個基點或 5.493%, 票面利率則為 5.45%。債券發行亦獲得標準普爾 BBB 評等及惠譽 BBB 評等。

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南山人壽指出，在隔夜市場較為波動的市場環境下，公司仍掌握發行窗口，成功定價台灣史上最大發行量的金融機構美元債，並達到低成本的資本債券發行。

南山人壽於 9 月 2 日及 3 日分別在新加坡及香港，進行為期共二天的交易路演，吸引眾多投資人參與。花旗、高盛和滙豐為本次交易的聯席全球協調人。

金管會保險局於今年 3 月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資 SPV 發行有到期日的具資本性質債券，南山為響應此新規籌備已久，本次債券的定價發行可進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為 2026 年採用台灣 ICS 制度做更充分的準備外，也成功提升南山的國際能見度。