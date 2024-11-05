多家業者旅展業績衝高 雄獅訂單能見度到明年11月

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 10:01

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2024 年台北國際旅展落幕，連鎖飯店業者寒舍 (2739-TW) 指出，總業績達 1.5 億元的歷史高峰，後續線上旅展持續銷售至 11 月 12 日，預料將較去年更好，旅行社業者雄獅 (2731-TW) 則表示，線上線下 4 天旅展總營收超過 12 億元創新高，訂單能見度最遠更看到明年 11 月。

雄獅表示，出國旅遊區求夯，適逢明年春節 9 連休，今年 ITF 旅展突破參展以來最高營收紀錄，線上線下 4 天總營收超過 12 億元。

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雄獅觀察，民眾購買以年假、寒假春節等行程為主，規劃明年 228 連假期間出遊的也不少，甚至訂單能見度最遠到明年 11 月；其中，國旅較去年成長 20%，以特色鐵道商品、花東地區為首選，而出國旅遊以日本居首、歐洲次之，韓國第三。

而寒舍集團旗下有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店等，合計實體旅展 4 天業績共 7000 萬元，加上線上旅展、寒舍生活 APP 和快閃櫃，總業績達 1.5 億元，持平去年的高峰，預料線上旅展持續進行，整體表現將較去年更好。