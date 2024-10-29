外溢保單前3季戰績揭曉！國壽奪新契約保費王 南山件數最多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 20:59

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金管會今 (29) 日公布，國內壽險公司今年截至第 3 季外溢保單銷售情形，國泰人壽以 114.8 億元遙遙領先，市占率約 6 成，穩居新契約保費王；南山人壽則以件數取勝，以 45.1 萬件奪下第一，市占率約 48%。

具外溢效果之保險商品方面，金管會目前已核准及備查 15 家壽險公司共 240 張保險商品，截至第 3 季，新契約銷售件數為 93 萬 9542 件，較去年同期增加 11%，初年度保費收入約新台幣 190 億 7474 萬元，較去年同期增加 17%。

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若以個別公司來看，外溢保單初年度保費收入前三名依序為國泰人壽 114.8 億元、南山人壽 42.75 億元、富邦人壽 19.42 億元。外溢保單件數前三名依序為南山人壽 45.1 萬件、國泰人壽 34.4 萬件、富邦人壽 9.6 萬件。

觀察主要回饋項目，「以運動習慣折減保費或增加保額」占比最高，新契約件數約 36.5 萬件、初年度保費收入 110.92 億元，年增 6 萬件、近 18 億元。「以體況數值折減保費或增加保額」、「提供其他非現金方式給付促進健康之服務」初年度保費分別為 35.19 億元、18.93 億元，均較去年同期衰退。

保險局副局長蔡火炎說明，國泰人壽賣最好的外溢保單為「健走型」，會以運動習慣折減保費或增加保額，例如依據每日步行次數、跑步或運動時間等提供保費折減或提高保額方式回饋者。

至於南山人壽，則是「體況型」賣得件數較多，即以體況數值折減保費或增加保額，例如依據健康檢查、抽血結果等提供保費折減或提高保額方式回饋者。

實物給付型保險商品的部分，金管會目前已核准及備查 6 家壽險公司共 44 張保險商品，截至第 3 季，新契約銷售件數為 19 萬 40 件，年減 4%，初年度保費收入約 14 億 3691 萬元，年減 46%。