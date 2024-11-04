川普加關稅打貿易戰 運費成本恐增釀出貨潮 海運需求旺到明年1月
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 18:07
共和黨候選人川普競選聲勢高漲，讓近期金融市場再度動盪，川普談及對中國的關稅部分，目標是將新關稅提升至 60％至 100％之間，且將對其他國家調升進口關稅 10％。野村投信表示，倘若前述成真，將導致企業運費成本大增問題，美中貿易戰催生「洗產地」需求、或者「近岸外包」需求激增，也就是中國廠商將半成品運送到關稅較低國組裝或生產，但在此同時也帶來龐大海運需求。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，倘若觀察全球航運指數，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為代表，自最早資料日同樣截至疫情前則上漲 33.0%，表現亮眼；爾後儘管美中仍有許多角力，若排除疫情期間的特殊市況，自 2022 年 10 月 7 日美國再次宣布新一輪抵制措施，即擴大對中國晶片與半導體等禁令，再度引起企業「繞道」生產的運輸需求，截至當前 SFCI 又再度推升了 11% ，觀察航運類股 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數則上漲 90.3%，表現相當亮眼。
與去年航運公司調配運力導致的爆艙不同，本輪貨櫃海運市場幾乎全航線爆艙的情況，主要原因在於，本輪爆艙已與耶誕旺季、中國農曆春節前的出貨脫離關係，而是受到美國 11 月總統大選影響，大選結果可能影響後續美國相關關稅政策的落地，推動客戶提前出貨。
張怡琳進一步表示，受近期航運公司提漲運價影響，不少貨主趕在漲價前集中發貨，引發搶艙、爆艙。根據航運市場消息指出，目前航次近乎全航線爆艙將延續到 11 月，航運「出貨潮」持續時間持續維持至今年年底乃至明年 1 月。
野村投信投資策略部副總但漢遠表示，目前全球航運供需吃，根據 2018 年以來多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨 / 拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的表現空間。
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