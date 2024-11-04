川普加關稅打貿易戰 運費成本恐增釀出貨潮 海運需求旺到明年1月

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 18:07

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共和黨候選人川普競選聲勢高漲，讓近期金融市場再度動盪，川普談及對中國的關稅部分，目標是將新關稅提升至 60％至 100％之間，且將對其他國家調升進口關稅 10％。野村投信表示，倘若前述成真，將導致企業運費成本大增問題，美中貿易戰催生「洗產地」需求、或者「近岸外包」需求激增，也就是中國廠商將半成品運送到關稅較低國組裝或生產，但在此同時也帶來龐大海運需求。

00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，倘若觀察全球航運指數，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為代表，自最早資料日同樣截至疫情前則上漲 33.0%，表現亮眼；爾後儘管美中仍有許多角力，若排除疫情期間的特殊市況，自 2022 年 10 月 7 日美國再次宣布新一輪抵制措施，即擴大對中國晶片與半導體等禁令，再度引起企業「繞道」生產的運輸需求，截至當前 SFCI 又再度推升了 11% ，觀察航運類股 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數則上漲 90.3%，表現相當亮眼。

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與去年航運公司調配運力導致的爆艙不同，本輪貨櫃海運市場幾乎全航線爆艙的情況，主要原因在於，本輪爆艙已與耶誕旺季、中國農曆春節前的出貨脫離關係，而是受到美國 11 月總統大選影響，大選結果可能影響後續美國相關關稅政策的落地，推動客戶提前出貨。

張怡琳進一步表示，受近期航運公司提漲運價影響，不少貨主趕在漲價前集中發貨，引發搶艙、爆艙。根據航運市場消息指出，目前航次近乎全航線爆艙將延續到 11 月，航運「出貨潮」持續時間持續維持至今年年底乃至明年 1 月。