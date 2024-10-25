中東地緣政治加劇！運價上漲、航運回神 航海王ETF準備揚帆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 18:00

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全球貨櫃航運巨擘之一馬士基（Maersk）10/21 公布第三季度財報，並調高全年財測，理由是業績強勁，加上中東紅海襲擊干擾供應鏈，導致貨櫃需求強勁與運費調漲。野村投信表示，地緣政治不穩定加劇，以色列聲稱擊斃哈瑪斯領袖後，中東緊張情勢升高，投資人紛紛湧向避險商品。疫情後全球航運的結構性供不應求問題未解，加上外部事件干擾，更推升運價上漲，有助航運公司營收獲利、進而挹注航運股表現機會。

馬士基掌控著全球約 1/6 的貨櫃船，今年 6 個月內第 4 次上調全年財報，先前已於五月、六月和八月分別上調今年獲利預測，貿易紅海衝突對全球供應線的影響，超出航運業先前預期

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另一方面，近期代表歐洲區域貨櫃運價的歐線集運指數也出現大漲，以歐線集運 2412(2024 年 12 月合約價) 來看，10 月 21 日更大漲超過 10% 來到 3000 以上，創 8 月中旬以來新高；而航運股相關例如臺灣加權航運指數在近一週上漲 5.37%，而代表全球三大航運的 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數近一週也上漲 3.63%，表現更勝過擁有台積電利多加持的臺灣加權指數 + 1.08%、費城半導體指數 + 1.36%、抑或是科技股為主的 NASDAQ 指數的 + 1%。紅海危機遲遲未解，加上近期中東緊張情勢再起，促使航運業者再度醞釀漲價，再度嘉惠航運類股。

0960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析表示，回顧近期地緣政治事件發生後，全球主要股指當月均受到不小衝擊或導致其原地踏步，然而全球航運股卻扮演逆勢上漲撐盤角色，例如 2022 年 2 月俄烏衝突與 2024 年 4 月以伊衝突，全球航運龍頭指數分別大漲 15.7% 與 6.6%，表現出眾。

張怡琳指出，自從疫情後全球航運的結構性供不應求問題遲遲未解，倘若遇到外部事件干擾，將更容易進一步推升運價上漲，以上事件對於其他廠商來說其實是供應鏈中斷或者生產成本增加，但對航運公司來說卻有助營收獲利、進而挹注航運股表現的機會。