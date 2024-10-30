〈台股開盤〉權值股以守為攻 板卡、航運股零星點火搶攻2萬3

美國總統大選在即，市場觀望氣氛濃厚，今 (30) 日權值股沒有太多表現，雖一度漲逾百點重返 23000 點關卡，最高漲至 23034.29 點，不過成交量不足，盤勢呈現震盪整理，力守月線關卡，預估成交量縮至 2900 億元。

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美國科技巨頭本周將陸續公布財報，美股四大指數多數上漲，美股道瓊指數下跌 154.52 點或 0.36%，收 42233.05 點；那斯達克指數上漲 145.56 點或 0.78%，收 18712.75 點；S&P 500 指數上漲 9.4 點或 0.16%，收 5832.92 點；費城半導體指數上漲 120.51 點或 2.31%，收 5332.17 點。