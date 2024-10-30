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〈台股開盤〉權值股以守為攻 板卡、航運股零星點火搶攻2萬3

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-30 09:37

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美國總統大選在其市場觀望氣氛濃，高檔震盪力守月線。(圖：shutterstock)

美國總統大選在即，市場觀望氣氛濃厚，今 (30) 日權值股沒有太多表現，雖一度漲逾百點重返 23000 點關卡，最高漲至 23034.29 點，不過成交量不足，盤勢呈現震盪整理，力守月線關卡，預估成交量縮至 2900 億元。 

觀察今天權值股表現，電子權值股無太多表態，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 於平盤附近震盪，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.24%。另外，廣達 (2382-TW) 小漲 0.33%，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 也在平盤附近遊走。金融權值雙雄部分，國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 皆微幅走揚。 


板卡族群今天相對強勢，承啟 (2425-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW) 紛紛漲逾 3%，技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW)、微星 (2377-TW) 皆微幅上漲。 

今天航運類股勁揚，尤其散裝貨櫃表現亮眼，中櫃 (2613-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 皆漲逾 2%，四維航 (5608-TW)、中航 (2612-TW) 也漲逾 1%，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也有 1 至 2% 的漲幅。 

美國科技巨頭本周將陸續公布財報，美股四大指數多數上漲，美股道瓊指數下跌 154.52 點或 0.36%，收 42233.05 點；那斯達克指數上漲 145.56 點或 0.78%，收 18712.75 點；S&P 500 指數上漲 9.4 點或 0.16%，收 5832.92 點；費城半導體指數上漲 120.51 點或 2.31%，收 5332.17 點。 

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