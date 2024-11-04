00850今年來配息步步高 Q4估配0.65元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 13:06

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具備「季配 + 永續 + 市值型」特色的元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)2024 年第四季預估配息公告出爐，每單位配發 0.65 元，將在 11 月 14 日公告確定配息金額，11 月 18 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 11 月 15 日買進並持有，配息發放日則在 12 月 12 日。

00850 今年來配息呈現步步高，第一季 0.43 元、第二季 0.54 元、第三季 0.62 元、第四季 0.65 元。

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據證交所資訊、Lipper 統計，至 9 月底，00850 為國內 ETF 定期定額交易戶數第 10 大，最新至 10 月底規模來到新台幣 191.9 億元，今年以來績效 34.7%，收盤市價 45.93 元，僅約為 0050 四分之一。

元大投信表示，台灣科技股高度參與 AI 趨勢，晶圓代工龍頭最新法說財測正向，預估相關產業成長空間巨大，可望持續帶動市值型 ETF 表現。00850 所追蹤的臺灣永續指數，是經過 ESG 篩選後，採市值加權決定成分股權重，而目前指標權值股在 ESG 項目多有一定成果，據 10 月 30 日 ETF 申購買回清單公告，00850 現階段主要成分股與 0050 高度相似，為市場唯一「季配 + 永續 + 市值型」台股 ETF。

至於 ESG 篩選因子對於長期投資的影響性，據美銀證券統計，企業在 ESG 評比的排名愈好，未來的 EPS 波動度就愈低，反映出高 ESG 評比企業的營運穩定度高，更有機會創造可預期性的股東報酬，降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等 ESG 事件風險。

元大投信指出，在市值型與高股息 ETF 的比較上，應了解 ETF 的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息 ETF 所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族，或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母，可優先考慮市值型 ETF 追求資本利得潛力。