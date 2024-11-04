再次表態挺川？女股神伍德：市場喜歡減稅 關稅政策有著帶領美國重回建國初期之感
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 14:08
距美國大選登場只有一個交易日，有「女股神」之稱的方舟投資 (ARK) 創辦人伍德最新表示，市場喜歡共和黨總統候選人川普提出的減稅與關稅政策，且這一想法有帶領美國回到建國初期的感覺。
伍德在在最近一集的《In the Know》中將川普的經濟政策與美國早期的財政策略進行比較，並分析市場對即將到來的選舉的潛在反應。她並指出，標普 500 表現與川普的民調數據之間存在關聯性，並點名幾項可能影響市場的關鍵經濟政策。伍德尤其關注川普在所得稅、關稅和貨幣政策方面的立場。
伍德解釋說：「市場喜歡減稅，並一直擔心川普任期內通過、明年底到期的原始稅收法案中的減稅措施。」川普已表示支持延長這些減稅措施，並實施額外的個人和企業減稅措施。
關於關稅，伍德從歷史觀點出發表示，美國早期沒有個人所得稅，只有關稅，這些關稅是在國父華盛頓任內開始的。」
但在表達個人反對關稅的同時，伍德也說，市場開始將川普的關稅言論視為談判策略。
她也談到川普在貨幣政策上的立場，指出川普主張降息。伍德表示，包括削減監管在內的以成長為導向的政策，可能會以不同於預期的方式影響利率軌跡。
伍德說，「若我們確實實施成長政策，那麼短期利率實際上不會像我們想像的那樣大幅下降」，並稱減少監管有利於創新，並提到川普先前的「二換一」監管政策，即每引入一項新法規，就取消兩項現有法規。
在財政政策方面，川普和賀錦麗的做法都可能對美債產生重大影響。最近一項分析顯示，到 2035 年，他們提出的稅收和支出措施恐增加數兆美元的債務。
伍德在今年 6 月受訪時曾被迫表態，聲稱將出於經濟考量投票支持川普。她在當時被問到「川普或拜登」的問題時回應道：「正如我對我的孩子們說過的那樣，我會投給那個對我們經濟最有利的人。基於這一點，我支持川普。」
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