再次表態挺川？女股神伍德：市場喜歡減稅 關稅政策有著帶領美國重回建國初期之感

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 14:08

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伍德在在最近一集的《In the Know》中將川普的經濟政策與美國早期的財政策略進行比較，並分析市場對即將到來的選舉的潛在反應。她並指出，標普 500 表現與川普的民調數據之間存在關聯性，並點名幾項可能影響市場的關鍵經濟政策。伍德尤其關注川普在所得稅、關稅和貨幣政策方面的立場。

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伍德解釋說：「市場喜歡減稅，並一直擔心川普任期內通過、明年底到期的原始稅收法案中的減稅措施。」川普已表示支持延長這些減稅措施，並實施額外的個人和企業減稅措施。

關於關稅，伍德從歷史觀點出發表示，美國早期沒有個人所得稅，只有關稅，這些關稅是在國父華盛頓任內開始的。」

但在表達個人反對關稅的同時，伍德也說，市場開始將川普的關稅言論視為談判策略。

她也談到川普在貨幣政策上的立場，指出川普主張降息。伍德表示，包括削減監管在內的以成長為導向的政策，可能會以不同於預期的方式影響利率軌跡。

伍德說，「若我們確實實施成長政策，那麼短期利率實際上不會像我們想像的那樣大幅下降」，並稱減少監管有利於創新，並提到川普先前的「二換一」監管政策，即每引入一項新法規，就取消兩項現有法規。

在財政政策方面，川普和賀錦麗的做法都可能對美債產生重大影響。最近一項分析顯示，到 2035 年，他們提出的稅收和支出措施恐增加數兆美元的債務。